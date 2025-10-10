XJAPANのYOSHIKIが10日、自身のX(旧ツイッター)を更新。世界的大物歌手との2ショットを公開した。YOSHIKIは「マドンナとYOSHIKIシャンパン」とつづり、米国の世界的歌姫・マドンナとの2ショットを投稿した。有名アーティスト同士の交流にファンは騒然。「YOSHIKIさんとマドンナさんがふたりで音楽やったら、すごいだろうなあ」「YOSHIKIさんの交友の広さにビックリ！」「カッコいい！このまま雑誌の表紙になりそうです」な