１０日午前６時頃、秋田市河辺三内の市道で、散歩をしていた近くの無職男性（７３）がクマに襲われ、右脚をかまれた。命に別条はないという。県内でクマによる人身被害は５日連続となった。秋田東署の発表によると、男性は１人で散歩中、栗の木の近くから出てきたクマに襲われ、右の太ももをかまれた。県内でクマによる人身被害は今年に入って３０人目となった。県は、県内全域にクマの「出没警報」を発令し、注意を呼びかけ