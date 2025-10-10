10日午後3時31分ごろ、長野県、岐阜県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岐阜県飛騨地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、長野県の木曽町、岐阜県の下呂市です。【各地の震度詳細】■震度1□長野県木曽町□岐阜県下呂市気象庁の発表に基づき