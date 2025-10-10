「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・第１日」（１０日、東名ＣＣ裾野・桃園Ｃ＝パー７２）アマチュアの岩永杏奈（１６）＝大阪桐蔭高２年＝が６番、実測１９０ヤードのパー３で４番ユーティリティーを持つと、ピン手前５メートルに着弾。そこから転がって、見事ホールインワンを達成した。これが自身８度目のホールインワン。最初は「小学校３年の時。１３０ヤードくらいを、ドライバーで入れました」という。こ