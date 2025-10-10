会談に臨む自民党の高市総裁（右）と公明党の斉藤代表＝10日午後、国会公明党の斉藤鉄夫代表は10日、自民党の高市早苗総裁と会談し、自民との連立政権から離脱すると伝えた。会談後の記者会見で、派閥裏金事件を中心とした「政治とカネ」問題への自民の対応が不十分だと不満を表明。選挙協力はいったん白紙に戻し、自民候補への推薦は行わないと明言した。石破茂首相の後継を選ぶ首相指名選挙では高市氏に投票しない。公明は19