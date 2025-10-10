マグニチュード７．４の地震発生後、ダバオのショッピングモールの従業員が建物の外に集まる様子＝２０２５年１０月１０日、フィリピン・ミンダナオ島/Bobbie Alota/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、フィリピン南東部沖でマグニチュード（Ｍ）７．４の地震が発生した。地面が揺れる中、パニックになった住民たちは通りに逃げ出した。ＵＳＧＳによると、地震は現地時間午前９時４５分ごろ、ミンダナオ