チヨダ [東証Ｐ] が10月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比18.3％減の14.9億円に減り、従来の25.8％増益予想から一転して減益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の38億円→19.5億円(前期は25.6億円)に48.7％下方修正し、一転して24.0％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は