４人組女性アイドルグループ「Ｏｔｏｍｅｒｉａ」（オトメリア）が１０日、都内でデビュー発表記者会見に登場した。「オトメリア」は「音」と「メリア（花束の技法）」を組み合わせたグループ名で、現役早稲田大生や空手２段の実力者、グラビア経験者など個性的なメンバーがそろった。デビューを迎えた抱負について、早大在学中のかえでは「ずっと勉強とスポーツしかしてこなかった人生なので、アイドルになるとは思っていな