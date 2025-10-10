女優の菊川怜が１０日、都内で行われた「第３２回全国地域安全運動豊島区民大会」に出席した。池袋署の一日警察署長に就任。委嘱状を受け「しっかりと一日署長として意味あるものにできるようがんばりたい」と意気込み。自身初となる警察官の夏服姿で「身の引き締まる思い。制服がピシっとさせてくれる」と心境を明かした。特殊詐欺についてのトークイベントも行われ「今日もそういうニュースがやっていた。日常的に増えて