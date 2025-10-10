ロックバンド「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが、ＳＮＳでメンバーのＴｏｓｈｌの誕生日を祝福し、話題となっている。ＹＯＳＨＩＫＩは１０日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「まあ、お互いにいろいろとあるけど、節目になる大事な日。Ｔｏｓｈｌにとって素敵な一年になるように祈ってるよ。ＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙＴｏｓｈｌ！」と記し、ライブ中のツーショットをポスト。１０日に還暦、６０歳の誕生日を迎え