º£¤«¤é76Ç¯Á°¡¢µì¹ñÅ´¤Î»°Âë±Ø¤ÇÌµ¿Í¤ÎÅÅ¼Ö¤¬Ë½Áö¤·¡¢6¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡Ö»°Âë»ö·ï¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¸å¤ËÉÂ»à¤·¤¿ÃÝÆâ·Ê½õ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ45ºÐ¡Ë¤ÎºÆ¿³¡ÊºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¡Ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸îÃÄ¤¬10·î10Æü¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂè1¡Á3¼¡¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤ÎÃæ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¾Ú¿Í¿ÒÌä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡üÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬»à·º¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤¿9¿Í¤ÏÁ´°÷Ìµºá¤Ë»ö·ï¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢1949Ç¯7·î15Æü¡£Ìµ¿Í¤ÎÅÅ¼Ö