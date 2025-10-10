コシダカホールディングス [東証Ｐ] が10月10日大引け後(15:30)に決算を発表。25年8月期の連結経常利益は前の期比6.1％増の115億円になり、26年8月期も前期比11.3％増の129億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の26円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4