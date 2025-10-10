落ち着いた動き＝オセアニア為替概況 豪ドルドルは前日の海外市場で0.6610ドル前後から0.6540ドル前後へ下落。その後少し戻してオセアニア市場を迎え、ややしっかりも値幅は限定的に留まった。レンジは0.6552-0.6573。NZドルドルも同様に昨日海外市場での下げから回復。0.5740台から0.5750台へ上昇などややしっかりもレンジは0.5742-0.5758となっている。 豪ドル円は対ドルでの豪ドル買いもあり、昼前までしっかり。前日