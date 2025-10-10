【メキシコ】 鉱工業生産指数（8月）21:00 予想0.2%前回-1.2%（前月比) 予想-2.1%前回-2.7%（前年比) 【カナダ】 雇用統計（9月）21:30 予想3.0万人前回-6.55万人（雇用者数・前月比) 予想7.2%前回7.1%（失業率) 【米国】 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（10月）23:00 予想54.1前回55.1 ※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性 ※予定は変更され