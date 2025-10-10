週末を前にポジション整理など進む＝東京為替概況 ドル円は朝方に153円27銭と昨日の高値153円23銭をわずかに更新する高値を付けたが、その後上値が重くなった。週末を前にポジション整理の動きが広がったこと、日経平均が400円超の下げと、株高に一服感が出たこと、日本10年国債利回りが約17年ぶりの1.7％台まで上昇するなど、円債利回りが上昇したことなどがドル売り円買いにつながった。 午後に152円64銭を付