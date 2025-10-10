東京・お台場エリアで、次世代モビリティーによる新たな移動サービスが10日から始まります。東京都は、台場、青海、有明がある臨海副都心エリアで、10日から電気自動車による新たな移動サービスを開始しました。各エリアを結ぶ公園内を毎日、無料で運行します。臨海副都心では近年、アリーナなど新たな施設が開業しているほか、来年3月には、都が整備中の噴水も完成予定ですが、商業施設や観光地が点在するため、エリア全体の回遊