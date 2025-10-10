10日に行われる日本とのキリンチャレンジカップ2025を前に、パラグアイのグスタボ・アルファロ監督が会見に出席しました。16年ぶりにW杯進出を決めたパラグアイは日本そして韓国との強化試合に挑みます。「この遠く離れた国での対戦というのは非常に大変な部分もありますけど、世界有数の力を持った国と対戦できるということで、ワールドカップで良い活躍をするためには、レベルの高いチームと対戦していくことが必要だと思ってい