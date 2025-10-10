「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」の共同会見が１０日、行われた。１１日に開幕するファーストステージ（エスコンフィールド）で３位オリックスを迎え撃つ日本ハム・新庄監督は予告先発で３戦すべての先発投手を予告した。「１戦目は伊藤君でいきます。２戦目が北山君でいきます。１勝１敗だったら達君でいきます」と宣言。会場からはどよめきも起こった。司会から「全部言って大丈夫ですか？」と問われたが