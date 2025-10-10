アドテックプラズマテクノロジー [東証Ｓ] が10月10日大引け後(15:30)に決算を発表。25年8月期の連結経常利益は前の期比17.7％増の18.9億円に伸びたが、26年8月期は前期比28.8％減の13.5億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を22円→27円(前の期は20円)に増額し、今期は前期比3円減の24円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比71.2％減の0.7億