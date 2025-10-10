Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ï10·î10Æü¡¢²¬ÅÄÂç²Ï¤¬2025－26¥·ー¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¡Ê¥×¥í·ÀÌó¡Ë¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß21ºÐ¤Î²¬ÅÄ¤Ï¡¢174¥»¥ó¥Á71¥­¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Î9·î¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ø¡£Zentro Basket Madrid¡ÊPro LIGA EBA¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤Î¤Á¡¢17ºÐ¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¥êー¥°¤ÎLIGA EBA¡¢20ºÐ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¥êー¥°1Éô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍºÇÇ¯