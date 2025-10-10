アルジェリア代表は9日、北中米ワールドカップアフリカ予選でソマリア代表を3-0で破って3大会ぶりのワールドカップ出場を決めた。G組首位のアルジェリアは最下位のソマリアとの一戦で前半7分、MFリヤド・マフレズのクロスをFWモハメド・エル・アミーン・アムーラがボレーシュートで合わせて先制した。同19分にはマフレズが左サイドからの折り返しを胸トラップで収めると豪快なシュートでゴールネットに突き刺して追加点。後半1