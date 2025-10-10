Ｓａｎｓａｎ [東証Ｐ] が10月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結経常損益は5.2億円の黒字(前年同期は3.2億円の赤字)に浮上して着地した。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-3.4％→4.3％に急改善した。 株探ニュース