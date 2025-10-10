総合格闘家の鈴木千裕が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ファンに右拳の手術を受けたことを報告した。復帰時期については「年内は厳しい」とし、「来年の新年一発目（大会）とか」での復帰を目指すと語った。 ■「違和感が取れれば100%の俺が帰ってくる」 現在休養中の鈴木。右拳は5月の朝倉未来戦後に痛みが特に酷くなったとし、根本的な解決のために“格闘家人生最大の手術”を決断したと明かした。 「違和感が取れれ