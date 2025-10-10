女優の比企理恵（60）が10日までに自身のブログを更新。眼窩底骨折の大ケガを負い、手術を行うことを報告した。比企は現在、舞台「ぼくらの七日間戦争2025」に出演中だが、「実は愛知のホテルで転倒して、目の付近、けがをしちゃったのですが、総合病院で診てもらい、大丈夫との判断。無事に私の地方公演は全日程終えることが出来ました」と告白。しかしその後、「そして東京で、精密検査を受けたところ…眼窩底骨折してまし