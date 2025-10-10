先月の東京などの記録的な大雨から10日で1カ月です。浸水被害にあった店では、現在も営業を再開できずに復旧作業が続けられています。【映像】浸水被害にあった店の様子9月11日、目黒区自由が丘の地下1階にあるこちらの店舗では、記録的な大雨で店内に雨水が流れ込み店員ら7人が一時、店内に閉じ込められました。「立っていない。年内とかまでかかるかな」（店主）大雨から1カ月たった現在も営業ができず、再開のめどは立っ