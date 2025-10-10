女優・上戸彩が１０日、都内で丸亀製麺「１８１１人の麺職人が贈る丸亀製麺・打ち立ての秋」開幕式に出席した。各都道府県で食文化や食材を生かした地域限定商品を提供する「わがまちうどん４７」を展開しする。同社のブランドアンバサダーを務める上戸は各地の「わがまちうどん」の一覧を見て「それぞれの地域の食材を使っている感じもあるし、麺職人さんのこだわりも感じる。シンプルなものはシンプルでおいしそう」と目を