大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）が2025年10月10日（日本時間）、ポストシーズンデビューを飾り、地元韓国メディアが沸いた。地区シリーズ第4戦、投手の失策で幕切れ ドジャースは10日、本拠地ドジャー・スタジアムでナ・リーグ東地区1位フィラデルフィア・フィリーズと地区シリーズ第4戦を行い、延長11回サヨナラ勝ちした。これで地区シリーズ3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリー