日本テレビは１０日、日本時間１５日に行われる米大リーグのナ・リーグ優勝シリーズ第２戦を午前９時から地上波全国ネットで緊急生中継すると発表した。同シリーズには大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャースの進出が決定。ブルワーズ―カブスの勝者と対戦する。ドジャースはこの日、２勝１敗で迎えたフィリーズとの地区シリーズ第４戦に勝利。３勝１敗となり勝ち上がりを決めた。８回から登板した佐々木が３イニ