俳優の古田新太、羽野晶紀、関西ジュニア内ユニット「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ」の真弓孟之が１０日、大阪市福島区のＡＢＣテレビで朗読劇「一富士茄子牛焦げルギー」（いちふじなすうしこげるぎー）の取材会に出席。古田は真弓にとってＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社の大先輩たちに連なる名誉ある（？）「手下」に任命した。５回目の再演となる「一富士―」。羽野は４度目の「おかん」役だが、「おとん」の古田、「ぼ