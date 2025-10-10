原型は50年以上前に作られたアメリカ海兵隊は2025年10月2日、「AAV（アサルト・アンフィビアス・ビークル）」の退役式典を行ったと発表しました。【画像】すげえ、装甲車が浮いてる…これがAAVが航行する姿です9月26日、カリフォルニア州キャンプ・ペンドルトンのアサルト・アンフィビアン・スクールで実施された式典では、AAVが海兵隊で果たしてきた53年間の功績と、それに従事してきた海兵隊員および海軍兵士たちの献身を称