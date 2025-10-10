東京都町田市の「多摩境天然温泉 森乃彩(もりのいろどり)」にて、2025年10月17日から10月26日までの10日間、5周年を記念した特別イベントが開催されます。ハズレなしのガラポン抽選会や人気アウフギーサーを招いたアウフグースイベント、クラフトコーラ祭など、盛りだくさんの内容でお祝いします。 多摩境天然温泉 森乃彩(もりのいろどり) 5周年記念イベント 開催期間：2025年10月17日(金)〜10月26日(日)開催場所