◆スタート44年で累計観客数2億人超一方、文化的価値は自生的に作られた。忠誠度が高いファンがプロスポーツを支えた。映画『海雲台（ヘウンデ）』（『TSUNAMI −ツナミ』）で球場の網にぶらさがって李大浩（イ・デホ）選手をやじる俳優ソル・キョングの姿を思い出してほしい。このように形成された「プロの時代」は我々の余暇の標準を変えた。今年プロ野球は9月11日に累計観客2億人を超え、さらに高まった人気を証明した。限界も