2025韓国プロ野球のポストシーズンが始まった。国内外で激変が見られる中でも今年、野球に対する熱気はさらに高まった。シーズン歴代最多観客となる1231万人を記録した。今年で44年目を迎えたプロ野球はもう老若男女が楽しむ韓国人の代表的な余暇文化として定着した。これほどの日常の解放区もない。そのスタートはどのようなものだったのか。1981年9月のソウル新羅（シンラ）ホテル。青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）教育文化