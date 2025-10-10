ミス・パリ・グループは、2025年10月10日(金)、「ミスパリ ダイエットセンターゆめタウン高松店」を、同施設内の同フロアにて区画を移し、移転リニューアルオープンしました。リニューアルを記念した、お得なキャンペーンも期間限定で実施されています。 ミスパリ ダイエットセンターゆめタウン高松店 リニューアルオープン  オープン日：2025年10月10日(金)所在地：香川県高松市三条町608-1 ゆめタウン高松1F営業