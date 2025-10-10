「らあめん花月嵐」は、期間限定メニュー『煮干し中華そば 旨NIBO』を、2025年10月8日(水)より国内の花月嵐にて販売開始しました。煮干しラーメン好きはもちろん、これまであまり食べたことが無かった方にもおすすめの一杯です！ らあめん花月嵐「煮干し中華そば 旨NIBO」  価格：980円(税込)発売日：2025年10月8日(水)販売店舗：日本国内のらあめん花月嵐 らあめん花月嵐が、過去の経験で培ったノウハウをも