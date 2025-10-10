製粉協会は、前鶴俊哉氏（ニップン社長）を新会長に選任した。前鶴氏は71代（21〜22年）に続き2度目の会長就任になる。任期中は、輸入小麦の安定的な確保、法整備への対応、内麦のさらなる振興、小麦粉需要の拡大をテーマに掲げ、コスト高や世界情勢の変化への対応が迫られる中で協会のかじ取りを担う。前鶴氏に産業界の課題と解決に向けた取り組みについて語ってもらった。◇◇日本経済がコスト高に苦しむ中、製粉協会の7