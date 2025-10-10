静岡市教育員会は女性に対する盗撮や性的画像要求･送り付けなどの行為を繰り返したとして逮捕･送検後不起訴処分となった男性教諭2人を懲戒免職処分にしたと発表しました。静岡市教育委員会の発表によりますと、懲戒処分を受けた2人の教諭のうち、60歳の小学校男性教諭は、2023年から約2年間、静岡市内外の食料品販売店や、駅、電車内で、計40回から50回程度、女性のスカート内にカメラを向け盗撮行為を繰り返したということ