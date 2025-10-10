メガハウスから、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary』が登場。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、2025年10月10日(金)13時より予約受付が開始されました。 メガハウス『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 3丁目のおるふぇんちゅ ミカヅキ＆オルガ１/１セット 10th Anniversary』  価格：16,500円(税込)