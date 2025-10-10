10日の国内債券市場で、長期金利の指標となる10年物国債の利回りが一時、1.7％まで上昇しました。2008年7月以来で、実に17年ぶりの高水準になります。積極財政路線を掲げる高市氏が就任したことを受け、市場では国債の発行額が増加するのではないかとの見方が広がり、長期金利が緩やかに上昇しています。大和証券・尾谷俊チーフマーケットストラテジストによると「次期政権の方向性などが見えず、漠然とした不安の中で上昇している