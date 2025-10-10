《勝利の女神のよう》【写真】「ラッキーカラー」で大谷を応援！奥様会に出席した真美子さんが美しい日本時間10月9日、ロサンゼルス・ドジャース選手の妻たちが運営する『ドジャース・ワイブズ』のインスタグラムが更新。大谷翔平選手が「1番DH」で先発出場したフィリーズとの試合前、英語で《さあ、みんなで盛り上がって行こう!》とのコメントをつけて“奥さまたち”の集合写真がアップされた。ドジャースタジアム近くで撮影さ