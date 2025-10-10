バレーボールの「春高バレー」など全国大会常連の秋田県立雄物川高の男子バレー部で元日本代表の宇佐美大輔監督が部員を殴るなどの体罰をしていたと報じられた問題で、同高は１０日、公式ホームページに声明を発表した。「報道各社より、本校男子バレーボール部の監督が部員に対して暴言や体罰を行っていたとの報道がありました。学校でもこの件を把握しており、現在、関係者から聞き取りなど、事実関係の確認を進めております