スーパーのコメ価格が3週連続で値下がりです。小泉農林水産大臣は全国のスーパーで、10月5日までの1週間に販売されたコメの5キロあたりの平均価格が4205円となり、前の週から6円下がったと明らかにしました。3週続けての値下がりですが、2024の年の同じ時期と比べ1000円ほど高く、4000円超えは5週連続で続いています。小泉大臣は、「米の価格をめぐる状況は、この時期大きく変わる可能性もあるので、よく注視をしていきたい」と述