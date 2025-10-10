乃⽊坂46 初披露の会 「はじめまして、6期⽣です」 みんなで振り返りましょうの会 4期生・賀喜遥香がセンターを務めた39枚目のシングル「Same numbers」(7月30日発売)が38作連続1位を獲得するなど好調なセールスを記録した乃木坂46。「Same numbers」も披露された夏の恒例行事と言える「真夏の全国ツアー2025」では16公演で26万人を動員する成功裏に収めた。今年の2月にグループに加入を果たした愛宕心響、大越ひ