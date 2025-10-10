今年の春、YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』で"大喜利が強すぎるアイドル"として注目を集めた、アイドルグループ「ドラマチックレコード」（以下、ドマレコ）の新居歩美（にい・あゆみ）が、10月13日（月）に最新デジタル写真集『夜にほどけて』をリリースする。大喜利が強いだけでなく、グループでは時おり楽曲の作詞も務めている彼女。今作は「作詞・新居歩美」の看板曲『夜空のよすが』をモチーフに、物憂げな少女