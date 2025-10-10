◇MLB カブス 6-0 ブリュワーズ(日本時間10日、リグリー・フィールド)2連敗と地区シリーズ突破へ絶体絶命だったカブス。しかし本拠地で2連勝をあげ、地区シリーズ突破へ逆王手をかけました。試合後、今の気持ちを聞かれた鈴木誠也選手は「そんなのないっすよ。次勝つだけです」と意気込みます。さらに短期決戦での戦いを重ね、戦い方がチームになじんできたことに触れながら「いい形で2戦取れたので、ビジターで相手のホームにまた