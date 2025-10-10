不法に滞在する外国人への対策強化を打ち出している出入国在留管理庁は10日、護送官を伴う強制送還が去年の同時期に比べて倍増したと発表しました。入管庁は今年5月、「安全安心を脅かす外国人の入国在留を阻止し確実に退去させる」として、対策強化の「不法滞在者ゼロプラン」を打ち出していて、10日、その実施状況を公表しました。退去強制命令が出たものの自発的な帰国が望めず、護送官を伴った国費での強制送還は、今年6月から