東京都は、都が提供する東京都公式アプリ（東京アプリ）において、「東京ポイント」から交換できる民間決済事業者を追加する。交換開始は20日から。 今回新たに追加されるのは、「メルカリポイント」、「楽天ペイ」、「Vポイント」の3つ。東京ポイントからの交換は20日から可能。 東京アプリは、ゴミ拾いボランティア活動、ウォーキングイベントなどの対象キャンペーンに参加することで東京ポイントを