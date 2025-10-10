ソフトバンク、LINEヤフー、東京大学は、経済産業省のCIP（技術研究組合）制度を活用した「Beyond AI技術研究組合」を9月19日に設立し、3者の共同研究から事業化を加速するべく、活動を開始した。 3者はこれまで、Beyond AI連携事業として共同研究のエコシステム化を目指して2020年に「Beyond AI研究推進機構」を設立したほか、その後2つのCIPを立ち上げ、研究成果を元に事業会社を2社設立した。 しかしなが