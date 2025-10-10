日本プロ野球選手会は10日、クライマックスシリーズ（CS）および日本シリーズに出場する選手を誹謗（ひぼう）中傷から守るために「誹謗中傷検出システム」を導入すると発表した。選手が安心して競技に集中できる環境をつくること、健全な観戦環境を実現することが目的としている。同会はオンライン上での誹謗中傷の急激な増加をうけ、抑止や関係各所との連携、啓発活動に取り組んできた。今回の取り組みでは、英国に本社を置く