西武・今井達也投手（27）が10日、今オフのポスティングシステムを利用したメジャー移籍の希望を球団に申し入れた。秋季練習初日の練習後、広池浩司球団本部長（52）と面談を行い、要望した。今オフは既に高橋のポスティングシステムでのメジャー移籍を容認する方針で、今季8勝の高橋と3年連続2桁勝利の今井がそろって移籍となれば投手力の急激な低下は免れない。西口監督は「あとは球団側との話し合い。私としては（メジャー